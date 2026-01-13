Ричмонд
Украина просрочила очередной транш МВФ в $172 млн

Международный валютный фонд не получил от Украины январский платёж, который оценивается почти в 172 миллиона долларов США. Такие данные следуют из платёжного расписания МВФ, с которым ознакомились эксперты РИА «Новости».

Срок для перечисления суммы в размере 125 737 500 SDR (специальных прав заимствования) истёк 12 января. На следующее утро в финансовых документах фонда всё ещё не было отметки о зачислении этих денег. Данный платёж является частью возврата средств по кредитной программе, ресурсы для которой предоставили страны-участницы МВФ.

Следующая выплата от Украины, как отмечено в графике, намечена на 24 февраля и должна составить 62,5 миллиона SDR. Кроме того, в первом квартале текущего года Киеву предстоит совершить перед фондом ещё несколько крупных финансовых траншей.

Ранее Life.ru писал, что дефицит государственного бюджета Украины приблизился к своему историческому максимуму, достигнув порядка 30 миллиардов долларов за последний год. Глава Нацбанка Андрей Пышный также отметил рекордный дефицит внешней торговли и сохраняющуюся сложную ситуацию в энергетике и сфере безопасности. Несмотря на получение масштабной западной финансовой помощи, всё ещё остро стоит вопрос о мобилизации собственных внутренних ресурсов страны.

