Украина просрочила очередной транш МВФ в $172 млн

Срок для перечисления суммы в размере 125 737 500 SDR (специальных прав заимствования) истёк 12 января. На следующее утро в финансовых документах фонда всё ещё не было отметки о зачислении этих денег. Данный платёж является частью возврата средств по кредитной программе, ресурсы для которой предоставили страны-участницы МВФ.