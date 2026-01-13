Психолог рассказала, как утихомирить мозг при борьбе с бессонницей

Базовая подготовка включает строгий режим, использование кровати только для сна и близости, отказ от стимуляторов вечером и создание идеальных условий в спальне (темнота, тишина, прохлада).
Если заснуть не удаётся в течение часа, психолог предлагает провести диагностику по схеме DBT: определить, мешает ли спокойное бодрствование или тревога/руминация (навязчивые мысли).
Тактика 1: При спокойном бодрствовании.
Следует встать и заняться монотонным делом (например, читать сложную книгу), сделать лёгкий перекус или включить монотонный звуковой фон. Это позволяет мозгу «соскучиться» по сну.
Тактика 2: При атаке тревоги или руминации.
Необходимы «контролируемые шоковые методы»:
Контрастное умывание или холодная вода для перезагрузки нервной системы. Практика обратного счёта «9−0» — сложная когнитивная задача, отвлекающая от тревожной петли. Техника осознанности: последовательное «сканирование» ощущений в теле. Чтение и самостоятельное придумывание продолжения сюжета. Когнитивное переформулирование: напоминание себе, что ночные мысли искажены. Если проблема реальна — записать первый конкретный шаг для её решения утром или мысленно «проиграть» наихудший сценарий, чтобы снять напряжение.
Главное правило — не впадать в панику из-за самой бессонницы. Даже лёжа в темноте с закрытыми глазами, тело получает часть восстановления.
«Возглавьте этот ночной хаос. Ваша кровать — не поле битвы, а полигон для обучения психики искусству капитуляции. Каждую ночь», — заключила эксперт.
Ранее Life.ru рассказывал, что из-за проблем с бессонницей у людей в нашей стране увеличился спрос на снотворные препараты. Речь идёт именно о рецептурных лекарствах. При этом специалисты говорят, что они лишь купируют симптомы, но проблему не исправляют.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.