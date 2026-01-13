Психолог рассказала, как утихомирить мозг при борьбе с бессонницей

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за проблем с бессонницей у людей в нашей стране увеличился спрос на снотворные препараты. Речь идёт именно о рецептурных лекарствах. При этом специалисты говорят, что они лишь купируют симптомы, но проблему не исправляют.