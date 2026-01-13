Цифровая карта семьи охватила 20 млн казахстанцев

В настоящее время ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 11 видов пособий и социальных выплат: соцвыплату на случай утраты трудоспособности; соцвыплату на случай потери работы; соцвыплату или пособие по потере кормильца; пособие по рождению ребенка и по уходу за ребенком; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»; адресную социальную помощь, а также единовременную выплату на погребение.