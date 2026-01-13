Ричмонд
Бывшую гимнастку Надежду Ильичеву похоронят под Волгоградом

Проститься с Надеждой Васильевной можно будет 15 января.

Источник: администрация Михайловки

Талантливая в прошлом гимнастка, а затем — заслуженный учитель физкультуры Надежда Ильичева ушла из жизни 12 января.

Она скончалась после долгой продолжительной болезни, сообщают в администрации Михайловки Волгоградской области.

«Надежда Васильевна педагог с большой буквы. Ее открытость, честность и любовь к ученикам вызывали безграничное уважение. В нашей памяти она останется талантливым, грамотным специалистом, любимой коллегой и глубоко порядочным человеком», — говорится в некрологе.

Проститься с Надеждой Васильевной можно будет 15 января. Панихида состоится в 10:00 в храме Святителя Николая Чудотворца на улице Народной.

«Очень больно… Она была замечательным учителем… Все её веселые фразы и уроки вспоминаем с нежностью и теплом», — делятся земляки.

Ранее «АиФ Волгоград» рассказывал, что в Калачевском районе проводили в последний путь бывшего директора ДРГС создателя Парка истории Российского государства в Пятиморске Ивана Попова.