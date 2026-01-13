Бывшую гимнастку Надежду Ильичеву похоронят под Волгоградом

«Надежда Васильевна педагог с большой буквы. Ее открытость, честность и любовь к ученикам вызывали безграничное уважение. В нашей памяти она останется талантливым, грамотным специалистом, любимой коллегой и глубоко порядочным человеком», — говорится в некрологе.