Омск вошёл в список субсидируемых авиамаршрутов из Екатеринбурга

Инициатива направлена на укрепление экономических связей между регионами.

Источник: Om1 Омск

Жители Свердловской области и туристы смогут добираться до Омска по сниженным ценам — маршрут вошёл в число 13 приоритетных направлений, на которые распространяется государственная программа субсидирования авиаперелётов. Инициатива направлена на развитие внутреннего туризма и укрепление экономических связей между регионами.

Омская область, в рамках программы, получает дополнительную возможность для привлечения гостей и инвесторов из Уральского региона. Как ожидается, доступность перелётов будет способствовать развитию деловых контактов и туристических потоков.

Ранее Росавиация утвердила перечень маршрутов, на которые распространяется государственная поддержка. В их числе — рейсы между Омском и Екатеринбургом. Субсидии будут действовать сезонно: с января по апрель и с октября по декабрь.

Кроме Омска, в список субсидируемых направлений из Свердловской области вошли также Абакан, Астрахань, Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Махачкала, Мурманск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Оренбург, Саратов и Томск. В дополнение к этому предусмотрено финансирование маршрутов в города Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.