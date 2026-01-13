Скончался новосибирский археолог Сергей Колонцов

12 января 2026 года в возрасте 67 лет скоропостижно скончался известный новосибирский археолог, младший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Сергей Колонцов. Он был известен своей преданностью науке и активной работой по сохранению культурного наследия. Об этом стало известно из группы « “Россия — Моя история” Новосибирск».
Сергей Владимирович работал в Отделе охранно-спасательной археологии Института археологии и этнографии СО РАН. Он внёс значительный вклад в деятельность НПО «Центр историко-культурных исследований», сотрудничал с историческим парком «Россия — Моя история» и был активным членом Императорского Православного Палестинского Общества.
Коллеги отмечали его высокий профессионализм, глубину знаний и готовность делиться опытом.