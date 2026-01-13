Жители Боралдая заявили о критическом состоянии поселка

По их словам, в поселке более двух лет идет реконструкция водопровода и канализации, но работы ведутся с грубыми нарушениями. Из-за этого разрушается асфальт, повреждаются действующие трубы. Они уверены, что сам проект разрабатывали без выезда на местность и необходимых геодезических изысканий.