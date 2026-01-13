Ричмонд
Жители Боралдая заявили о критическом состоянии поселка

Жители поселка Боралдай Алматинской области написали открытое обращение, в котором подробно описали критическую ситуацию в населенном пункте. Они отметили, что, несмотря на близость к Алматы и большую численность населения (65 тыс. человек), поселок фактически лишен нормального развития и базовой инфраструктуры.

Источник: Курсив

Дороги.

По словам жителей, дороги полностью разбиты, многие улицы остаются без уличного освещения, линии электропередачи и опоры находятся в аварийном состоянии, из-за чего регулярно происходят отключения света.

«В неудовлетворительном состоянии находятся детские спортивные площадки, внутри дворовые территории и иные объекты общественного пользования. Не проводится должная санитарная очистка поселка и обрезка аварийных деревьев», — подчеркнули боралдинцы.

Вода.

По их словам, в поселке более двух лет идет реконструкция водопровода и канализации, но работы ведутся с грубыми нарушениями. Из-за этого разрушается асфальт, повреждаются действующие трубы. Они уверены, что сам проект разрабатывали без выезда на местность и необходимых геодезических изысканий.

Автобусы и электричество.

Жители отметили, что в поселке отсутствует внутрипоселковое автобусное сообщение. Им приходится добираться до поликлиник, школ и детских садов исключительно на такси.

«Жители неоднократно обращались в областной и районные акиматы с жалобами и просьбами организовать общественный транспорт. Однако каких-либо реальных мер принято не было», — говорится в их обращении.

Они добавили, что подстанции не справляются с нагрузкой, аварийные бригады не приезжают, трансформаторы не приняты на обслуживание.

Скорая помощь и полиция.

Кроме того, катастрофически не хватает бригад скорой помощи — ожидание может длиться часами, а также критически мало полицейских, что не соответствует численности населения и нагрузке.

«Фактическая численность личного состава не соответствует численности населения и нагрузки. Отсутствие достаточного количества бригад скорой помощи и сотрудников полиции в совокупности с аварийным состоянием инженерной инфраструктуры создает условия повышенного риска для жизни и здоровья жителей и может привести к тяжелым последствиям», — пожаловались жители.

Что говорят в акимате.

«Аким Илийского района провел встречу с активистами поселка Боралдай. В ходе открытого диалога были всесторонне обсуждены актуальные вопросы, касающиеся развития социальной и инженерной инфраструктуры населенного пункта», — пояснили в акимате.

По словам акима, для корректировки проекта реконструкции водопровода и канализации 12 декабря 2025 года заключили дополнительное соглашение. Финансирование в размере 434,6 млн тенге перенесли на 2026 год. Сейчас начаты подготовительные работы по изменению проекта: их стоимость — 31,4 млн тенге, договор планируют заключить до 20 января.

Также в 2026 году в поселке отремонтируют дороги более чем на 13 улицах. Кроме того, аппарат акима поселка планирует провести ямочный ремонт и частичное восстановление покрытия на площади свыше 10 тысяч квадратных метров.

«Вопрос организации общественного транспорта внутри поселка рассматривается на уровне акимата Алматинской области. В настоящее время проводится работа по выделению бюджетных средств для запуска автобусного маршрута», — уточнили в акимате.

В марте-апреле 2026 года приобретут 1−2 дополнительных автомобиля скорой помощи, чтобы улучшить доступность экстренной медицинской помощи для более 75 тысяч жителей Боралдая и соседних населенных пунктов.

Также разрабатывают проект строительства новой электрической подстанции мощностью 110/10 кВ. Для нее уже выделили земельный участок площадью 1 гектар. По информации АО «АЖК», строительство начнется в текущем году.