Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На портале Госуслуги запустили механизм подтверждения статуса участника СВО

С 16 декабря 2025 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) запущен механизм подтверждения статуса участника СВО — сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО».

С 16 декабря 2025 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) запущен механизм подтверждения статуса участника СВО — сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО».

Он работает в пилотном режиме в учреждениях культуры и спорта на территориях следующих субъектов Российской Федерации: город Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Калужская и Тюменская области.

Сервис доступен только для пользователей Госуслуг с подтвержденной учетной записью. QR-код действует пять минут. Если повторное обращение к сервису происходит в течение этого времени, пользователю отобразится QR-код, информация о котором уже есть в сервисе, без дополнительного обращения к витрине Минобороны.

С началом проекта «Зима в Москве» на площадках «Московских сезонов» появились новогодние блюда и продукты для праздничного стола. Предприниматели, которые получают места абсолютно бесплатно, помогают участникам специальной военной операции (СВО). Часть выручки всегда направляется на их нужды.