На портале Госуслуги запустили механизм подтверждения статуса участника СВО

С 16 декабря 2025 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) запущен механизм подтверждения статуса участника СВО — сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО».
Он работает в пилотном режиме в учреждениях культуры и спорта на территориях следующих субъектов Российской Федерации: город Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Калужская и Тюменская области.
Сервис доступен только для пользователей Госуслуг с подтвержденной учетной записью. QR-код действует пять минут. Если повторное обращение к сервису происходит в течение этого времени, пользователю отобразится QR-код, информация о котором уже есть в сервисе, без дополнительного обращения к витрине Минобороны.
С началом проекта «Зима в Москве» на площадках «Московских сезонов» появились новогодние блюда и продукты для праздничного стола. Предприниматели, которые получают места абсолютно бесплатно, помогают участникам специальной военной операции (СВО). Часть выручки всегда направляется на их нужды.