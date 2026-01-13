В Тюмени УК заставили вернуть сотни тысяч рублей

«ООО “Статус” осуществляет управление многоквартирным домом по улице Чернышевского, 2б и расходует средства фонда капитального ремонта без соответствующего решения общего собрания собственников. Так, со счетов были оплачены работы по приобретению сигнализатора токсичности газа на крышной котельной, демонтажу сорванного ограждения, снегодержателей, установке дополнительных креплений водосточной системы, стендов, замене насосов отопления, текущему ремонту кровли и прочие», — рассказали в прокуратуре.