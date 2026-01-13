В Тюмени УК заставили вернуть сотни тысяч рублей

Средства на капремонт потратили не по назначению.
В Тюмени прокуратура провела проверку и взыскала с ООО «Статус» незаконно израсходованные 400 000 рублей: деньги на капремонт компания тратила на иные цели. Об этом URA.RU рассказали в ведомстве.
«ООО “Статус” осуществляет управление многоквартирным домом по улице Чернышевского, 2б и расходует средства фонда капитального ремонта без соответствующего решения общего собрания собственников. Так, со счетов были оплачены работы по приобретению сигнализатора токсичности газа на крышной котельной, демонтажу сорванного ограждения, снегодержателей, установке дополнительных креплений водосточной системы, стендов, замене насосов отопления, текущему ремонту кровли и прочие», — рассказали в прокуратуре.
Данные работы не относятся к капитальному ремонту. Таким образом, более 400 000 рублей были израсходованы не по назначению. Надзорное ведомство через суд обязало УК вернуть деньги на счета.