5−10% «выпадает из учета»: Нуржигитов о проблеме нелегального водопотребления

«Когда мы принимали Водный кодекс в 2025 году, то в статье 53 прописали дополнительные функции для нашего комитета, что он без регистрации в специальных органах учета может проводить проверки водопотребителей. Второе, после принятия Водного кодекса нами были разработаны правила, в них мы прописали две нормы, если же водопотребитель без заключения договора начинает осуществлять водопотребление, там штрафные санкции предусмотрены в два раза выше тарифа. если сельхозтоваропроизводитель заключил договор на одну культуру, но сеет другую культуру, то тоже штрафы предусмотрены в размере 1,5 тарифа», — озвучил он.