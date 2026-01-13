Праздничные локации Новосибирска собрали десятки тысяч людей

В мэрии Новосибирска подвели итоги посещаемости праздничных локаций во время зимних каникул. Большинство горожан в этот период предпочли активный отдых прогулкам. Об этом сообщает Новосибирские новости.
Так, новогодние мероприятия у главной ёлки в Театральном сквере собрали 4 500 человек, а все площадки в центре города, возле площади Ленина, приняли 10 000 гостей. На Михайловской набережной в канун праздника побывали 2 500 новосибирцев. За безопасностью отдыхающих следили почти 300 сотрудников полиции, Росгвардии и частных охранных предприятий, сообщили на аппаратном совещании мэрии 13 января.
Муниципальные спортивные объекты оказались особенно популярными: катки, хоккейные коробки и крытые ледовые площадки посетили 177 500 человек, а лыжные трассы — 47 000 жителей и гостей города. Около 3 000 человек приняли участие в физкультурно-оздоровительных зарядках и мастер-классах, организованных МАУ «Стадион». На горнолыжном склоне в Горском микрорайоне побывали более 2 000 новосибирцев.
Дворцы культуры провели более 60 встреч, собравшие 19 000 участников, а парки города организовали 70 развлекательных мероприятий с ледовыми катками, горками и другими зимними активностями.
Представления в новогодней резиденции в КК им. В. Маяковского посмотрели около 30 000 зрителей. 7 января в концертном комплексе прошёл «Самый добрый концерт», посвящённый Рождеству Христову, который посетили 1 500 человек. Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило принял 20 000 гостей.