Праздничные локации Новосибирска собрали десятки тысяч людей

Так, новогодние мероприятия у главной ёлки в Театральном сквере собрали 4 500 человек, а все площадки в центре города, возле площади Ленина, приняли 10 000 гостей. На Михайловской набережной в канун праздника побывали 2 500 новосибирцев. За безопасностью отдыхающих следили почти 300 сотрудников полиции, Росгвардии и частных охранных предприятий, сообщили на аппаратном совещании мэрии 13 января.