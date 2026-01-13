Ричмонд
С февраля в Иркутской области вырастет материнский капитал

Индексацию проведут по фактической инфляции, которая прогнозируется на уровне 6,8%

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Размер материнского капитала в Иркутской области увеличится с февраля 2026 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщили уполномоченный по правам ребёнка в Приангарье Татьяна Афанасьева.

— Индексацию проведут по фактической инфляции, которая по данным Министерства труда, прогнозируется на уровне 6,8%, — пояснила Татьяна Афанасьева.

Индексацию проведут по фактической инфляции, которая по данным Министерства труда, прогнозируется на уровне 6,8%. Семьи, которые впервые станут родителями, получат возможность воспользоваться материнским капиталом в размере до 737 200 тысяч рублей. Для семей, где уже есть один ребенок, но материнский капитал ранее не оформлялся, сумма выплаты за второго ребенка составит 974 100 тысяч рублей.