С февраля в Иркутской области вырастет материнский капитал

Индексацию проведут по фактической инфляции, которая по данным Министерства труда, прогнозируется на уровне 6,8%. Семьи, которые впервые станут родителями, получат возможность воспользоваться материнским капиталом в размере до 737 200 тысяч рублей. Для семей, где уже есть один ребенок, но материнский капитал ранее не оформлялся, сумма выплаты за второго ребенка составит 974 100 тысяч рублей.