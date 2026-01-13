«Не работает везде»: омичи продолжают жаловаться на отсутствие мобильного интернета

В социальной сети «ВКонтакте» актуализировались сообщения омичей об отсутствии мобильного интернета в городе.
«Когда наконец-то уже вернете обратно интернет, второй месяц пошел, как связи нет никакой от слова совсем, даже ваш новый “Макс” голосовые сообщения не загружает, живем как в каменном веке, может, в других районах города он и есть, но именно в Амуре на Багратиона, 15б, нет мобильного интернета. Сколько можно уже!» — заявила Ксения С.
Также жители отмечают, что именно в Омске по сравнению с другими регионами действуют, наиболее «неудобные» ограничения связи.
«Не скажу за все регионы страны, но в тех, где была я в период новогодних каникул, интернет не работает только ночью и при угрозе беспилотной опасности, т. е. в это время работают только “белые списки”, в Омске же мобильный интернет практически везде не работает на постоянной основе», — сообщила Екатерина Р.
В областном Минцифры на эти заявления опубликовали стандартный ответ, который ведомство транслирует с лета 2025 года.
«Мы понимаем вашу обеспокоенность. Сбои в работе мобильного интернета и связи действительно связаны с мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности. Похожие ограничения действуют во всех регионах страны. Более подробную информацию по данному вопросу мы в силу законодательства не можем предоставить. Вы можете воспользоваться открытыми точками доступа Wi-Fi», — прокомментировали в омском Минцифры.
Напомним, что изначально мобильный интернет перестал работать в Омске в начале июня 2025 года. Впоследствии связь вернулась, однако в августе ограничения распространились практически на весь город.