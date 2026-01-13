Трамп забыл свое обещание выплатить американцам по 2 тысячи долларов

Президент США Дональд Трамп в недавнем интервью на мгновение растерялся, когда журналисты напомнили ему о собственном обещании раздать американцам по 2000 долларов из доходов от тарифов. Он сначала даже спросил, говорил ли он такое вообще, а потом подтвердил планы, но отодвинул сроки до конца года, пишет People.