Трамп забыл свое обещание выплатить американцам по 2 тысячи долларов

Президент США Дональд Трамп в недавнем интервью на мгновение растерялся, когда журналисты напомнили ему о собственном обещании раздать американцам по 2000 долларов из доходов от тарифов. Он сначала даже спросил, говорил ли он такое вообще, а потом подтвердил планы, но отодвинул сроки до конца года, пишет People.
Журналистки Кэти Роджерс и Тайлер Пейджер напрямую спросили главу государства о его ноябрьском заявлении в соцсети Truth Social. Там Трамп уверял, что тарифы приносят триллионы долларов и скоро всем (кроме людей с высокими доходами) выплатят не менее 2000 долларов в виде «дивидендов».
Президент на секунду замешкался и переспросил: когда именно он это обещал. Потом он вспомнил и сослался на недавнюю выплату военным.
В середине декабря Трамп вместе с Министерством обороны объявил о разовой выплате почти 1,5 миллиона военнослужащим. Каждому досталось по 1776 долларов — так называемые «дивиденды для воинов», приуроченные к году основания США.
На уточняющий вопрос, когда же обычные американцы получат свои 2000 долларов, Трамп ответил утвердительно. Он объяснил, что деньги от пошлин идут огромные, поэтому выплаты состоятся, скорее всего, ближе к концу текущего года.
Ранее стало известно, что обещание Дональда Трампа выплатить по две тысячи долларов малоимущим американцам в качестве дивидендов от пошлин потребует согласования Конгрессом.