Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новокузнецке из-за ОРВИ приостановлена госпитализация в роддом № 1

В Новокузнецке приостановлена госпитализация женщин в роддом № 1 из-за вспышки ОРВИ.

Источник: Аргументы и факты

В Новокузнецке временно прекращена госпитализация женщин в роддом № 1 из-за вспышки острого респираторного вируса (ОРВИ). Об этом сообщила городская клиническая больница № 1 в ответ на заявления о якобы закрытии роддома и недостатке кадров.

Отмечается, что по санитарно-эпидемиологическим причинам, госпитализация пациенток временно прекращена на период проведения карантинных мероприятий.

В больнице добавили, что нехватки медицинского персонала там нет. О дате возобновления работы стационара сообщат позже.

Ранее сообщалось, что в роддоме Новокузнецка за период новогодних праздников произошло несколько случаев смерти младенцев. В связи с этим Следственный комитет и прокуратура региона начали проверку.