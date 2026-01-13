В Новокузнецке из-за ОРВИ приостановлена госпитализация в роддом № 1

В Новокузнецке временно прекращена госпитализация женщин в роддом № 1 из-за вспышки острого респираторного вируса (ОРВИ). Об этом сообщила городская клиническая больница № 1 в ответ на заявления о якобы закрытии роддома и недостатке кадров.
Отмечается, что по санитарно-эпидемиологическим причинам, госпитализация пациенток временно прекращена на период проведения карантинных мероприятий.
В больнице добавили, что нехватки медицинского персонала там нет. О дате возобновления работы стационара сообщат позже.
Ранее сообщалось, что в роддоме Новокузнецка за период новогодних праздников произошло несколько случаев смерти младенцев. В связи с этим Следственный комитет и прокуратура региона начали проверку.