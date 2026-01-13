Новосибирский каток «Спартак» установил рекорд посещаемости

Самый большой в Новосибирске каток «Спартак» за первый месяц работы посетили более 16 тысяч жителей и гостей города. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года цифра выросла на четверть. Об этом сообщили в администрации катка.
Напомним, сезон на «Спартаке» стартовал 11 декабря. Особенными днями стали торжественное открытие в русском национальном стиле и празднование Нового года на льду с участием Деда Мороза и Снегурочки, хороводом и массовым исполнением зимних песен. Лучшие композиции прозвучали от солистов Новосибирской филармонии. Специально приглашенный гость Чебурашка угощал всех мандаринами, а по сложившейся традиции пришедших на праздник согрели горячим чаем со сладостями.
Генеральный директор ОАО «Стадион “Спартак” Артем Роговский отметил востребованность подобных мероприятий на катке и поделился планами по их дальнейшей организации.
— Искренне рады столь активному посещению катка и благодарим всех, кто выбирает «Спартак». Мы в ежедневном режиме, если позволяет погода, готовим качественный лед. В этом сезоне улучшены условия в прокате, появился новый инвентарь, в том числе яркие помощники для начинающих фигуристов. Созданы атмосферные фотозоны в кафе и у входа на каток. Хорошей традицией становятся праздничные мероприятия, которые привлекают больше любителей здорового и активного отдыха. Сезон продолжается, впереди много интересного!
Ближайшим праздником на льду, по словам Артема Роговского, станет День студента 25 января. Напомним, каток «Спартак» занимает площадь 7300 квадратных метров, посетителям предлагается 550 пар фигурных и хоккейных коньков. Традиционно работает отапливаемый гардероб и раздевалка с кабинками для личных вещей, бесплатный Wi-Fi, кафе в помещении и киоск с горячими напитками на улице.