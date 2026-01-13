В Омске театр Ермолаевой завысил данные о посещаемости

Так, по итогам 2024 года театр отчитался о том, что его спектакли посетили 27 223 человека. Однако этот показатель, по данным КСП, был завышен на 2 826 человек. В результате годовые данные по наполняемости зала оказались некорректными (74,6% в отчёте, 64,3% фактически).