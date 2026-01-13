В Омске театр Ермолаевой завысил данные о посещаемости

Городская Контрольно-счётная палата представила итоги проверки деятельности театра имени Л. И. Ермолаевой, которая прошла в 2025 году. Как стало известно порталу Om1 Омск, по её результатам обнаружили несколько нарушений.
Так, по итогам 2024 года театр отчитался о том, что его спектакли посетили 27 223 человека. Однако этот показатель, по данным КСП, был завышен на 2 826 человек. В результате годовые данные по наполняемости зала оказались некорректными (74,6% в отчёте, 64,3% фактически).
При этом с выездными спектаклями ситуация обратная: в отчёте указано, что их посетили 13 034 человека, в то время как фактическая посещаемость оказалась на 3 121 зрителя больше.
КСП отдельно отмечает, что в сумме указанные ошибки составляют меньше 15% от общего объёма выполнения муниципальной услуги, то есть укладываются в допустимую погрешность.