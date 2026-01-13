В Новосибирске курьер украл легинсы и свитер

В Новосибирске произошёл неприятный инцидент с курьером Яндекс. Доставки. Мужчина забрал пакет с вещами из лифта жилого дома по адресу Сухарная, 109. Внутри пакета находились новые легинсы и свитер. Об этом сообщила владелица похищенного имущества.
По словам пострадавшей, пакет был оставлен в лифте 28 декабря. Она отвлеклась на детей, а пропажу обнаружила только дома. Соседи сообщили о случившемся в общий чат дома. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что пакет забрал курьер Яндекс. Доставки: на записи видны его лицо и номер сумки.
Женщина обратилась в полицию с заявлением, но участковый узнал о происшествии только после отпуска.
Сибирячка также обратилась в службу поддержки Яндекс. Доставки, где ей ответили, что для урегулирования вопроса нужно обратиться в правоохранительные органы. Если курьер совершил правонарушение, он несёт за это ответственность.
«Мы готовы содействовать правоохранительным органам по официальному запросу. Мы приложим все усилия, чтобы эта ситуация не повлияла на ваше восприятие нашего сервиса», — отметили в компании.
Сиб.фм запросил комментарии у полиции и Яндекс. Еды, но на момент публикации статьи ответов не поступило.
