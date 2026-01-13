Ричмонд
Новосибирский кот Эксклюзив возглавил мировой рейтинг самых красивых кошек

Британский короткошерстный кот по кличке Эксклюзив из Новосибирска стал лидером мирового рейтинга World Cat Federation (WCF) на начало 2026 года.

Источник: НДН.ИНФО

Это второй год подряд, когда чемпионом престижной международной организации становится питомец из России. Владелица кота, Ольга Приваленко, поделилась с ТАСС эмоциями от победы: «Эксклюзив показал превосходный результат… Я не верила, что мы сможем получить такие высокие оценки от экспертов, но мы победили».

Она рассказала, что питомец родился в апреле 2022 года в Екатеринбурге. В пятимесячном возрасте кот переехал в Новосибирск. С ноября 2022 года он начал участвовать в международных выставках. Позже, в 2024 году, кот получил высшее звание Чемпиона Мира (WCF).

Для этого потребовалось завоевать три высшие оценки от трёх разных международных экспертов на выставках в трёх разных странах и на двух континентах. По словам хозяйки, Эксклюзив добился успеха не только благодаря безупречной внешности, но и характеру: на выставках он спокоен, общителен и неагрессивен.

Дома питомца ласково зовут Экси. Он любит играть с кроличьей лапкой, бережно относится к детям и является настоящим членом семьи.

Добавим, что World Cat Federation (Всемирная федерация кошек) — одна из крупнейших международных фелинологических организаций, которая объединяет свыше 540 клубов из 18 стран. Её штаб-квартира находится в Эссене (Германия). WCF проводит около 300 выставок в год, треть из которых проходит в России.

Самые популярные породы на шоу — персидская и британская короткошерстная.