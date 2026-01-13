Новосибирский кот Эксклюзив возглавил мировой рейтинг самых красивых кошек

Это второй год подряд, когда чемпионом престижной международной организации становится питомец из России. Владелица кота, Ольга Приваленко, поделилась с ТАСС эмоциями от победы: «Эксклюзив показал превосходный результат… Я не верила, что мы сможем получить такие высокие оценки от экспертов, но мы победили».
Она рассказала, что питомец родился в апреле 2022 года в Екатеринбурге. В пятимесячном возрасте кот переехал в Новосибирск. С ноября 2022 года он начал участвовать в международных выставках. Позже, в 2024 году, кот получил высшее звание Чемпиона Мира (WCF).
Для этого потребовалось завоевать три высшие оценки от трёх разных международных экспертов на выставках в трёх разных странах и на двух континентах. По словам хозяйки, Эксклюзив добился успеха не только благодаря безупречной внешности, но и характеру: на выставках он спокоен, общителен и неагрессивен.
Дома питомца ласково зовут Экси. Он любит играть с кроличьей лапкой, бережно относится к детям и является настоящим членом семьи.
Добавим, что World Cat Federation (Всемирная федерация кошек) — одна из крупнейших международных фелинологических организаций, которая объединяет свыше 540 клубов из 18 стран. Её штаб-квартира находится в Эссене (Германия). WCF проводит около 300 выставок в год, треть из которых проходит в России.
Самые популярные породы на шоу — персидская и британская короткошерстная.