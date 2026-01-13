Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

24 тысячи южноуральцев находятся под наблюдением врачей из-за алкоголизма

Общая численность жителей области, имеющих признаки алкоголизма, оценивается примерно в 324 тысячи.

В Челябинской области порядка 24 тысяч человек находятся под наблюдением наркологов с диагнозом алкогольной зависимости разной степени тяжести. Об этом chel.aif.ru рассказал главный врач ГБУЗ «Областной клинической наркологической больницы» Борис Изаровский.

Однако эта цифра включает не только алкоголиков, но и тех, кто подвержен риску развития зависимости.

«За последние годы общее число больных алкоголизмом уменьшилось до менее 800 тысяч, а количество острых алкогольных психозов сократилось до 807 случаев, — отметил положительную тенденцию Борис Изаровский. — Всё это свидетельствует о снижении уровня общей алкоголизации населения и улучшении показателей общественного здоровья, особенно среди молодежи и подростков».

Некоторые люди осознанно поступают в стационар накануне Нового года по рекомендации врача или по просьбе родных, чтобы не поддаваться соблазну выпить. Накануне каждого нового года обязательно объявляются около десятка пациентов, желающих «залечь» в больницу.

«Обычно количество пациентов у нас возрастает именно в январе-феврале, — констатирует факт Борис Изаровский. — Аналогичную картину наблюдаем также в мае и ноябре, когда длительные выходные способствуют увеличению употребления алкоголя среди тех, кто имеет склонность к злоупотреблениям».

Среди обращающихся за наркологической помощью доля женщин традиционно низкая — около 15%. Средний возраст пациентов старше, преимущественно 45−55 лет, хотя встречаются случаи обращения пожилых людей (старше 60 лет).