24 тысячи южноуральцев находятся под наблюдением врачей из-за алкоголизма

В Челябинской области порядка 24 тысяч человек находятся под наблюдением наркологов с диагнозом алкогольной зависимости разной степени тяжести. Об этом chel.aif.ru рассказал главный врач ГБУЗ «Областной клинической наркологической больницы» Борис Изаровский.
Однако эта цифра включает не только алкоголиков, но и тех, кто подвержен риску развития зависимости.
«За последние годы общее число больных алкоголизмом уменьшилось до менее 800 тысяч, а количество острых алкогольных психозов сократилось до 807 случаев, — отметил положительную тенденцию Борис Изаровский. — Всё это свидетельствует о снижении уровня общей алкоголизации населения и улучшении показателей общественного здоровья, особенно среди молодежи и подростков».
Некоторые люди осознанно поступают в стационар накануне Нового года по рекомендации врача или по просьбе родных, чтобы не поддаваться соблазну выпить. Накануне каждого нового года обязательно объявляются около десятка пациентов, желающих «залечь» в больницу.
«Обычно количество пациентов у нас возрастает именно в январе-феврале, — констатирует факт Борис Изаровский. — Аналогичную картину наблюдаем также в мае и ноябре, когда длительные выходные способствуют увеличению употребления алкоголя среди тех, кто имеет склонность к злоупотреблениям».
Среди обращающихся за наркологической помощью доля женщин традиционно низкая — около 15%. Средний возраст пациентов старше, преимущественно 45−55 лет, хотя встречаются случаи обращения пожилых людей (старше 60 лет).