Краснодарцы массово жалуются на неочищенные после снегопада дороги

Глава города Евгений Наумов во «ВКонтакте» похвалился, что ночью обработали песко-соляной смесью 450 километров дорог. В реальности в Краснодаре более 1700 км дорог — сил хватило лишь на четверть краевой столицы. Остальным горожанам остается либо простаивать в пробках, либо брать лопаты и самостоятельно расчищать себе путь на работу. Краснодарцы в соцсетях негодуют: техника мелькает только на маршрутах чиновников, а обычные улицы покрыты ледяными колдобинами, ломающими подвеску.