Краснодарцы массово жалуются на неочищенные после снегопада дороги

Сильный снегопад в Краснодаре не прекращается второй день, город стоит в 9-балльных заторах, а местные власти продолжают делать вид, что ситуация под контролем.

Источник: Новая Кубань

Глава города Евгений Наумов во «ВКонтакте» похвалился, что ночью обработали песко-соляной смесью 450 километров дорог. В реальности в Краснодаре более 1700 км дорог — сил хватило лишь на четверть краевой столицы. Остальным горожанам остается либо простаивать в пробках, либо брать лопаты и самостоятельно расчищать себе путь на работу. Краснодарцы в соцсетях негодуют: техника мелькает только на маршрутах чиновников, а обычные улицы покрыты ледяными колдобинами, ломающими подвеску.

«Просто поражает, как администрации плевать», «Требуем наказать ответственных за ледяные катки на дорогах Краснодара», «Дороги никто не чистит, ездить невозможно! Мэру привет!» — пишут комментаторы, выкладывая видео ледяных накатов на дорогах.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что утром 13 января Краснодар снова встал в огромных заторах.