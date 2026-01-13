В деревню Пермского края вернули автобусное сообщение

Напомним, что автобусный маршрут № 481 «Кыласово — Кунгур» прекратил работу в 2024 году. Местный перевозчик посчитал его нерентабельным, ведь в деревне проживает всего 130 человек, в основном пожилые. Ранее жители Мартыново могли свободно добираться до ближайших населенных пунктов, муниципального центра и даже до Перми, однако потом сообщение прекратили. Судебное разбирательство началось в том же году, но транспортную доступность жителям деревни Мартыново обеспечили только сейчас.