В деревню Пермского края вернули автобусное сообщение

Кунгурская прокуратура добилась восстановления маршрута.

Источник: Комсомольская правда

После проверки Кунгурской городской прокуратуры Пермского края транспортное сообщение с деревней Мартыново восстановлено. Пресс-служба прокуратуры Прикамья сообщает, что жители деревни обеспечены муниципальным маршрутом «Кыласово — Кунгур», проходящим через Мартыново.

Напомним, что автобусный маршрут № 481 «Кыласово — Кунгур» прекратил работу в 2024 году. Местный перевозчик посчитал его нерентабельным, ведь в деревне проживает всего 130 человек, в основном пожилые. Ранее жители Мартыново могли свободно добираться до ближайших населенных пунктов, муниципального центра и даже до Перми, однако потом сообщение прекратили. Судебное разбирательство началось в том же году, но транспортную доступность жителям деревни Мартыново обеспечили только сейчас.