В Крыму повысили пособие для беременных студенток

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости Крым. В Крыму пособие по беременности и родам студенткам с января будет выплачиваться в повышенном размере. Выплата составит 93 445 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по республике.

Источник: ТГ-канал Сергея Аксенова

До сентября 2025 года деньги выплачивали вузы, а сумма зависела от стипендии. Сейчас размер пособия рассчитывается на основе прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе проживания.

«С нового года размер пособия для студенток увеличен и составит 93 445 рубля. При осложненных родах, когда отпуск длится 156 дней, выплата достигнет 104 124 рубля. А при многоплодной беременности и продолжительности отпуска 194 дня размер пособия будет равен 129 488 ₽», — уточнили в СФР.

В ведомстве напомнили, что право на получение выплаты имеют женщины, обучающиеся по очной форме в высших учебных заведениях, колледжах, училищах и техникумах, а также в организациях дополнительного профессионального образования и научных учреждениях, независимо от того, учатся ли они на бюджетной или платной основе.