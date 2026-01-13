Омские лесхозы продали лишь половину заготовленных новогодних сосен и елей

В Омской области лесхозы в предновогодний период продали больше 5,3 тыс. хвойных деревьев, в основном сосен. По предварительным данным, выручка от этих продаж составила свыше 3,1 млн рублей.
Данные сообщило «РБК Омск», запросив их у Главного управления лесного хозяйства региона. Общий объем заготовленных к празднику деревьев составил около 10,6 тыс. Таким образом, было продана половина подготовленного. Цены в этот раз были с разбросом — стоимость одного дерева от лесхозов варьировалась от 350 до 700 рублей.
По итогам прошлогоднего новогоднего сезона лесхозам региона удалось продать более 6 тыс. деревьев, получив выручку свыше 3,3 млн рублей при общем объеме заготовки в 8 тыс. штук. Таким образом, тогда удалось продать ¾ деревьев от заготовленного.
Ранее мы писали, что планируемые места елочных базаров в САО, например, мэр Омска назвал еще в конце октября.