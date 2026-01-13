Омские лесхозы продали лишь половину заготовленных новогодних сосен и елей

Данные сообщило «РБК Омск», запросив их у Главного управления лесного хозяйства региона. Общий объем заготовленных к празднику деревьев составил около 10,6 тыс. Таким образом, было продана половина подготовленного. Цены в этот раз были с разбросом — стоимость одного дерева от лесхозов варьировалась от 350 до 700 рублей.