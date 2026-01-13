Виталий Хоценко принял участие в открытии регионального этапа Рождественских чтений

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что вопросы просвещения и нравственности остаются актуальными, поскольку напрямую связаны с будущим России и воспитанием нового поколения. Он поблагодарил Омскую епархию за организацию форума и пожелал участникам плодотворной работы.