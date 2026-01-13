Виталий Хоценко принял участие в открытии регионального этапа Рождественских чтений

В Омске проходит региональный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений под девизом «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». В мероприятии участвуют священнослужители, педагоги, ученые, представители власти, общественные деятели и молодежь.
Фото: Сергей Мельников.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что вопросы просвещения и нравственности остаются актуальными, поскольку напрямую связаны с будущим России и воспитанием нового поколения. Он поблагодарил Омскую епархию за организацию форума и пожелал участникам плодотворной работы.
Митрополит Омский и Прииртышский Дионисий подчеркнул, что опора на духовные и нравственные ценности позволяет вырастить ответственных граждан, сохранить культурную преемственность и обеспечить устойчивое развитие региона и страны.
В рамках пленарного заседания состоялось награждение победителей регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». На секциях форума обсуждаются ключевые темы: роль религии в современном обществе, сохранение православных традиций в семье, демографические вызовы, укрепление духовно-нравственных основ и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Региональный этап Чтений организован Омской епархией при поддержке Правительства Омской области и мэрии Омска.