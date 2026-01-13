Прокуратура начала проверку после видео с тюбингом, привязанным к машине

По данным надзорного ведомства, за первую неделю 2026 года в регионе гололедные травмы получили 11 несовершеннолетних, из них шесть — при катании на тюбингах.
В большинстве случаев причиной становились нарушение правил безопасного поведения, личная неосторожность и отсутствие должного контроля со стороны взрослых.
Прокуратура Бреста также установила факт опасного развлечения, размещенного в соцсетях: водитель легкового автомобиля перевозил людей на тюбинге, прикрепленном к машине.
«По поручению прокуратуры органами ГАИ начата проверка, установлен водитель, который за нарушение правил перевозки пассажиров привлечен к ответственности по ч.6 ст. 18.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.
Необорудованные горки
Проверки показали, что работа ответственных служб по созданию безопасных условий для зимнего отдыха организована не всегда эффективно. Так, Барановичская межрайонная прокуратура выявила стихийные спуски, созданные гражданами на снежных насыпях вблизи проезжей части и водоемов.
Неровная поверхность таких горок представляет угрозу для жизни и здоровья, особенно для детей.
Аналогичные нарушения обнаружены в Пинском районе, Бресте и других регионах области. По всем фактам приняты меры прокурорского реагирования.
Для профилактики травматизма прокуроры регулярно выезжают в места зимнего отдыха, проводят беседы с детьми и родителями, разъясняя правила безопасного катания на санках и тюбингах. Мониторинг и проверки в зимний период продолжатся.
Ранее в Мингорисполкоме сообщили, что в белорусской столице с 29 декабря зарегистрировано более 120 травм, полученных при катании на тюбинге.
Более 3,4 тысячи человек получили гололедные травмы с начала зимнего сезона, сообщили в Минздраве Беларуси. В текущем сезоне 87 взрослых и более 220 детей травмировались при катании с горок, по числу пострадавших лидирует Могилевская область. Более 120 травм при катании на тюбингах зарегистрировали в Минске.
Серьезные переломы и сотрясения фиксируют врачи столицы, особенно во время развлечений на необорудованных горках.