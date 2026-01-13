Прокуратура начала проверку после видео с тюбингом, привязанным к машине

Более 3,4 тысячи человек получили гололедные травмы с начала зимнего сезона, сообщили в Минздраве Беларуси. В текущем сезоне 87 взрослых и более 220 детей травмировались при катании с горок, по числу пострадавших лидирует Могилевская область. Более 120 травм при катании на тюбингах зарегистрировали в Минске.