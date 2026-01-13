Еще два комплекса для прохода тоннелей метротрама привезли в Челябинск

На площадке «Улица Косарева» в первом полугодии 2026 года планируется завершить строительство стартового котлована и начать проходку тоннелей в сторону Торгового центра. Всего на строительстве челябинского метротрамвая будет задействовано шесть тоннелепроходческих комплексов. Четыре из них уже находятся в городе.