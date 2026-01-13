Ричмонд
Опубликованы главные дни исламского календаря в Татарстане на 2026 год

Основные даты уже определены.

Источник: Комсомольская правда

В наступившем году мусульмане Татарстана отметят два главных праздника (Ураза-байрам и Курбан-байрам), а также ряд значимых дней и ночей. Основные даты уже определены.

Священный месяц Рамадан начнется 18 февраля после захода солнца, а пост — с 19 февраля. Ночь Могущества (Ляйлят аль-Кадр) наиболее вероятна в ночь с 16 на 17 марта. Ураза-байрам верующие отпразднуют 20 марта.

Курбан-байрам наступит 27 мая, а накануне, 26 мая, будет отмечаться День Арафа. Также среди значимых дат — Ночь Вознесения (Мирадж) 15 января, Ночь Бараат 2 февраля, начало нового 1448 года по хиджре 16 июня, День Ашура 25 июня и Ночь Рождения Пророка (Мавлид) 24 августа. Завершит год Ночь Рагаиб 10 декабря.

Напомним, Минниханов пригласил лидеров исламского мира на форум в Казань в 2026 году. Глава республики выступил на XXI Международном мусульманском форуме в Москве.