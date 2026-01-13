Опубликованы главные дни исламского календаря в Татарстане на 2026 год

Курбан-байрам наступит 27 мая, а накануне, 26 мая, будет отмечаться День Арафа. Также среди значимых дат — Ночь Вознесения (Мирадж) 15 января, Ночь Бараат 2 февраля, начало нового 1448 года по хиджре 16 июня, День Ашура 25 июня и Ночь Рождения Пророка (Мавлид) 24 августа. Завершит год Ночь Рагаиб 10 декабря.