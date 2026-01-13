115-летие композитора Назиба Жиганова отметят в Казани — программа

115-летие композитора Назиба Жиганова отметят в Казани 15 января.
С 9:30 до 10.00 состоится возложение цветов к памятнику Назиба Жиганова на Арском кладбище. В 10:30 — 10:50 будут возложены цветы к мемориальной доске Н. Г. Жиганова на здании Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова по ул. Большая Красная, 38.
В 11:15 начнётся концерт «В гостях у Назиба Жиганова». Студенты Казанской консерватории им. Н. Жиганова и учащиеся Средней специальной музыкальной школы при консерватории выступят в музее-квартире Жиганова, по ул. Малая Красная, 14−11.
В 14.00 в Национальном музее Татарстана откроется выставка «Я словно открыл неведомый мир» к 115‑летию со дня рождения Н. Г. Жиганова и 120‑летию Татарского профессионального театра. В день открытия вход бесплатный.
В 18.00 в Нацмузее РТ начнется концерт учащихся Казанской государственной консерватории.
Назиб Жиганов — автор опер «Алтынчеч» («Златовласка») и «Джалиль», 16 симфоний, трех балетов. В 1945 г. по инициативе Назиба Гаязовича открыли Казанскую государственную консерваторию — как центр профессионального музыкального искусства Поволжья. Жиганова назначили первым ректором консерватории, сейчас она носит его имя. В честь него названа одна из малых планет.