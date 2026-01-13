115-летие композитора Назиба Жиганова отметят в Казани — программа

Назиб Жиганов — автор опер «Алтынчеч» («Златовласка») и «Джалиль», 16 симфоний, трех балетов. В 1945 г. по инициативе Назиба Гаязовича открыли Казанскую государственную консерваторию — как центр профессионального музыкального искусства Поволжья. Жиганова назначили первым ректором консерватории, сейчас она носит его имя. В честь него названа одна из малых планет.