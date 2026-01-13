Настоящее чудо: В Кишиневе врачи спасли малыша, родившегося весом всего 720 граммов — его с мамой уже выписали из больницы

В кишиневской клинической больнице имени Палади на 25 неделе беременности родился мальчик весом всего 720 граммов.
На днях малыш был выписан здоровым вместе со своей мамой. Его вес при выписке составлял 3500 г, сообщила администрация больницы.
Первые недели были решающими. Врачи и медсестры интенсивной терапии новорожденных боролись за жизнь ребенка, обеспечивая ему специализированный уход и постоянное наблюдение.
Благодаря профессионализму и самоотверженности медицинских бригад малыш преодолел критические моменты и сделал следующий шаг на пути к жизни, говорится в пресс-релизе больницы.
