Роскомнадзор сказал о возможности разблокировки популярного и в Беларуси Roblox. Подробности сообщает ТАСС.
«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — подчеркнули в Роскомнадзоре.
В декабре 2025 года ведомством был ограничен доступ к популярной платформе Roblox по причине распространения материалов, которые содержат пропаганду, оправдание экстремистской и террористической деятельности.
