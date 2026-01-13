Ричмонд
Роскомнадзор сказал о возможности разблокировки популярного и в Беларуси Roblox

Роскомнадзор сказал, возможна ли разблокировка платформы Roblox, популярной и у белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Роскомнадзор сказал о возможности разблокировки популярного и в Беларуси Roblox. Подробности сообщает ТАСС.

«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

В декабре 2025 года ведомством был ограничен доступ к популярной платформе Roblox по причине распространения материалов, которые содержат пропаганду, оправдание экстремистской и террористической деятельности.

Тем временем МАРТ Беларуси поднял важный вопрос об AliExpress и Joom.

Ранее Минфин сказал, что будет со страховыми договорами лишенной лицензии страховой «Кентавр».

Кроме того, глава «Камволя» Татьяна Лугина объяснила, почему китайская одежда дешевле белорусской.