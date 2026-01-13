Ричмонд
«После этого еще выигрывала медали». Белорусская теннисистка Арина Соболенко поставила в пример биатлонистку Дарью Домрачеву

Белоруска Соболенко упомянула биатлонистку Домрачеву, поставив ее в пример.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко упомянула биатлонистку Дарью Домрачеву и поставила ее в пример. Об этом сообщает телеканал sport5.by.

Соболенко высказалась о возращении в спорт после рождения ребенка. Она отметила, что есть теннисистки, которые возвращаются после родов, однако на пик не выходят.

— Кажется, Серена (Уильямс. — Ред.) в год возвращения сыграла четыре финала турниров «Большого шлема». То есть она приблизилась к своим результатам, но это все равно не пик, — заметила белоруска.

Она также напомнила, что в Беларуси в биатлон после рождения ребенка вернулась четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева:

— Она после этого еще выигрывала медали. И не сказать, что биатлон легче, чем теннис. Там нагрузки бешеные!

Ранее Арина Соболенко сказала, когда планирует родить ребенка: «Я уже сделала все тесты».

Тем временем Соболенко высказалась об отказе украинки Костюк пожать ей руку.

А еще белоруска Дарья Домрачева рассказала о жизни с Бьорндаленом и детьми в Монако: «Мы привыкли к путешествиям, дети уже тоже».