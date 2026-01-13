В аэропортах Кубани задерживаются 47 рейсов

В аэропорту Сочи задержаны вылеты и прилеты десяти рейсов: на вылет — три в Краснодар, два в Москву и один в Екатеринбург, на прилет — из Кутаиси, Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы. В аэропорту Геленджика задержек нет.