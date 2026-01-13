На «Госуслугах» появился реестр злостных неплательщиков алиментов

«Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на “Госуслугах”. На портале появился реестр злостных неплательщиков алиментов. В реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами», — говорится в релизе.