МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. На «Госуслугах» появился реестр злостных неплательщиков алиментов, сообщило Минцифры на платформе MAX.
«Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на “Госуслугах”. На портале появился реестр злостных неплательщиков алиментов. В реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами», — говорится в релизе.
Для проверки потенциального нарушителя необходимы его ФИО и дата рождения.
Сервис доступен всем пользователям портала, он поможет оценивать финансовую добросовестность человека, например, при заключении сделок.
Открытый федеральный реестр злостных должников по алиментам с конца мая прошлого года появился также на сайте ФССП.