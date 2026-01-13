Ричмонд
«Юридического подтверждения родства не имелось». Белорус сделал ДНК-экспертизу после смерти отца из-за наследства

Источник: Комсомольская правда

Белорус сделал ДНК-экспертизу после смерти отца из-за наследства. Подробности рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

«Наследственный вопрос является ключевым», — отметили в ГКСЭ.

В ведомство обратился житель Бреста. Ему нужно было установить, является ли умерший в 2025 году мужчина его отцом. Юридического подтверждения родства не было. Специалистам ГКСЭ на исследование поступили изъятые в соответствии с законодательством личные вещи умершего мужчины для выделения генотипа. Также поступил и биологический материал заявителя.

«В результате проведения сравнительного анализа эксперты-генетики установили биологическое родство», — уточнили в ведомстве.

Это даст возможность белорусу юридически установить отцовство по отношению к наследодателю, а также в дальнейшем реализовать права наследования наравне с другими наследополучателями.

