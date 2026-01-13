«Юридического подтверждения родства не имелось». Белорус сделал ДНК-экспертизу после смерти отца из-за наследства

Белорус сделал ДНК-экспертизу после смерти отца из-за наследства. Подробности рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.
«Наследственный вопрос является ключевым», — отметили в ГКСЭ.
В ведомство обратился житель Бреста. Ему нужно было установить, является ли умерший в 2025 году мужчина его отцом. Юридического подтверждения родства не было. Специалистам ГКСЭ на исследование поступили изъятые в соответствии с законодательством личные вещи умершего мужчины для выделения генотипа. Также поступил и биологический материал заявителя.
«В результате проведения сравнительного анализа эксперты-генетики установили биологическое родство», — уточнили в ведомстве.
Это даст возможность белорусу юридически установить отцовство по отношению к наследодателю, а также в дальнейшем реализовать права наследования наравне с другими наследополучателями.
Тем временем врач-эндокринолог сказала, почему стало больше белорусов с двойным диабетом.
Ранее белорусские ученые создали аналог популярного иностранного препарата от эпилепсии: «На 50% дешевле оригинала».
А еще Белгидромет сказал, ждать ли в Беларуси морозов 19 января на Крещение: «Будет очень контрастно».