Омские росгвардейцы помогли потерявшемуся старику не замерзнуть на улице

Мужчина был укутан только в одеяло и шел по улице в тапочках.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Омской области оказали помощь пожилому омичу, который ушел из дома и потерялся. В итоге правоохранители нашли его родственников, которым сообщили, где он находится.

Во время патрулирования Октябрьского округа Омска экипаж Росгвардии обратил внимание на пожилого мужчину, чей внешний вид явно был не в тон нынешней погоде: он шел по улице в домашних тапочках, будучи укутанным лишь в одеяло.

Росгвардейцы незамедлительно остановились, чтобы выяснить обстоятельства. В ходе беседы они выяснили, что 77-летний дедушка страдает потерей памяти. Мужчина сам ушел из дома, потерялся в пространстве и не мог найти дорогу обратно.

"Сотрудники ведомства оперативно поместили замерзавшего пенсионера в патрульный автомобиль для обогрева и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

В кратчайшие сроки росгвардейцам удалось установить личность гражданина, а также выйти на связь с его родственниками, которым сообщили о местонахождении пенсионера", — сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.

По прибытии медиков и родственников силовики помогли старику переместиться в машину скорой помощи для госпитализации.

Ранее мы писали, что в Омске росгвардейцы вернули домой подростка, который поссорился с родителями и сбежал, даже не взяв с собой телефон.