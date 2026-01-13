Омские росгвардейцы помогли потерявшемуся старику не замерзнуть на улице

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Омской области оказали помощь пожилому омичу, который ушел из дома и потерялся. В итоге правоохранители нашли его родственников, которым сообщили, где он находится.
Во время патрулирования Октябрьского округа Омска экипаж Росгвардии обратил внимание на пожилого мужчину, чей внешний вид явно был не в тон нынешней погоде: он шел по улице в домашних тапочках, будучи укутанным лишь в одеяло.
Росгвардейцы незамедлительно остановились, чтобы выяснить обстоятельства. В ходе беседы они выяснили, что 77-летний дедушка страдает потерей памяти. Мужчина сам ушел из дома, потерялся в пространстве и не мог найти дорогу обратно.
"Сотрудники ведомства оперативно поместили замерзавшего пенсионера в патрульный автомобиль для обогрева и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
В кратчайшие сроки росгвардейцам удалось установить личность гражданина, а также выйти на связь с его родственниками, которым сообщили о местонахождении пенсионера", — сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.
По прибытии медиков и родственников силовики помогли старику переместиться в машину скорой помощи для госпитализации.
