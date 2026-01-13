В Воронеже в 2026-м продолжаются отмены гастролей

В Воронеже в 2026-м продолжаются отмены-переносы гастрольных мероприятий. Год только начался, а афиша уже несет потери. 18 января в ВКЗ не состоится спектакль «Сирано де Бержерак» со звездами Денисом Матросовым и Анатолием Руденко, его перенесли на конец мая.