Готов ли Казахстан к паводкам: что изменилось после уроков 2024 года

«В эту работу были подключены не только местные исполнительные органы, но и центральные исполнительные органы. Были разработаны по каждому региону планы мероприятий. Эти планы мероприятий каждый год выполняются. В 2025 году было выполнено очень много работы: санация рек, ремонт гидротехнических сооружений, дамбовое обвалование, которое делают местные исполнительные органы, восстановление массивов лиманного орошения. Поэтому из года в год, благодаря этой работе, мы будем стремиться к тому, чтобы паводки приносили как можно меньше затрат. 2025 год уже показал эффективность этой работы», — сказал Нуржан Нуржигитов.