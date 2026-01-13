Правоохранительные органы пришли с проверкой в УрФУ

По данным портала 66.ru, обыски проходят у президента университета Виктора Кокшарова, первого проректора Даниила Сандлера, главного бухгалтера Гавриила Агаркова и еще одного сотрудника УрФУ Михаила Жабреева. Поводом, по информации издания, стала проверка, прошедшая летом, сотрудники подозреваются в махинациях с федеральной недвижимостью, относящейся к комплексу имущества УрФУ, а также выводе денег под видом зарплаты.