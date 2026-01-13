В Узбекистане появится туристическая зона «Фергана»

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Узбекистане появится туристско-рекреационная зона «Фергана». Соответствующее постановление подписал глава республики, сообщает Минюст.
«Согласно Постановлению, создается туристско-рекреационная зона “Фергана” (Туристская зона) общей площадью 2 396 гектаров. Туристская зона создается сроком на 30 лет с возможностью последующего продления срока ее функционирования», — говорится в сообщении.
Документ предусматривает создание в Ферганском районе необходимой инфраструктуры для превращения агротуристского кластера «Водил», специализирующегося на выращивании малины, в туристический объект.
На территории малиновых плантаций организуют сервисные объекты из легких конструкций. К этому привлекут потенциальных предпринимателей.
В 2026—2027 годах в Язъяванском районе на земельных площадях вокруг водохранилища «Марказий Фаргона» организуют туристические услуги и создадут новые рабочие места.
Кроме того, на территориях махаллей «Саноат» и «Хосилот» Ферганского района на основе зарубежного опыта организуют агротуристические комплексы, которые включат малиновые плантации, холодильные склады и цеха по глубокой переработке продукции.