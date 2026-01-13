Ричмонд
В Волжском умер известный профессор и ученый Вячеслав Мейдер

По нему скорбят десятки его бывших студентов.

Источник: Аргументы и факты

В Волжском Волгоградской области стало известно о смерти заслуженного профессора, доктора философских наук Вячеслава Александровича Мейдера.

Печальная новость быстро разошлась по городу и вызвала отклик у студентов, преподавателей и выпускников. О его уходе сообщили в одном из городских пабликов.

Почти 30 лет жизнь Вячеслава Мейдера была связана с высшим образованием Волжского. С 1995 года он работал в Волжском гуманитарном институте, где вел занятия, занимался наукой и участвовал в развитии учебного процесса. Для многих студентов он стал не просто преподавателем, а наставником, который умел говорить о сложных вещах простым и понятным языком.

Коллеги отмечают, что профессор сыграл заметную роль в формировании гуманитарной школы вуза. Его лекции, научные работы и личный подход к студентам оставили след в судьбах многих выпускников, которые сегодня работают в разных сферах.

«В Волжском его знали как человека, посвятившего жизнь образованию и науке, — говорят коллеги профессора. — Для местного сообщества это не просто новость о смерти, а прощание с эпохой, когда вуз создавался и рос вместе со своими преподавателями».

Ранее в Волгограде простились с экс-замглавы города.