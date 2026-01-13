В Волжском умер известный профессор и ученый Вячеслав Мейдер

Почти 30 лет жизнь Вячеслава Мейдера была связана с высшим образованием Волжского. С 1995 года он работал в Волжском гуманитарном институте, где вел занятия, занимался наукой и участвовал в развитии учебного процесса. Для многих студентов он стал не просто преподавателем, а наставником, который умел говорить о сложных вещах простым и понятным языком.