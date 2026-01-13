В роддоме в Новокузнецке, где умерли дети, проведут плановую профобработку

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. После выписки всех пациенток и детей из роддома № 1 в Новокузнецке будет проведена плановая профобработка, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
В настоящее время Следственный комитет по факту гибели девяти младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецке расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности после гибели.
«После выписки всех пациенток и детей будет организована плановая профилактическая обработка, которая проводится раз в полгода в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями», — говорится в сообщении.