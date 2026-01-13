Директор новосибирской школы объяснила установку видеокамер в туалетах

В школе № 87 в туалетах появились видеокамеры. Администрация объясняет эту беспрецедентную меру борьбой с вандализмом и защитой младших школьников. По словам директора Веры Голиковой, камеры были установлены 12 января и настроены исключительно на фиксацию входящих, не заглядывая в сами кабинки, сообщает издание «Прецедент».
Решение стало реакцией на постоянные поломки и акты вандализма, из-за которых туалеты часто закрывались на ремонт. «Сейчас в одном из туалетов некоторые кабинки без дверей, потому что их вырвали», — констатировала директор. Она также заявила, что жалоб от родителей и учеников не поступало, а старшеклассники, по её информации, нововведение даже поддержали.
Тем временем, несмотря на уверения руководства школы в безопасности и целесообразности такого шага, он поднимает серьёзные вопросы о балансе между дисциплиной и приватностью детей. Для получения официальной оценки ситуации журналистами направлен запрос в городской департамент образования.