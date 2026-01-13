В Новосибирской области вырос риск пожаров из-за аномальных морозов

Спасатели предупреждают: печи с трещинами, длительная топка, сушка белья рядом с нагревательными поверхностями и оставленные без присмотра электрообогреватели — всё это создаёт взрывоопасную ситуацию. Особенно опасно перекаливать печь или использовать её для сушки одежды — в таких условиях возгорание может произойти за считанные минуты.