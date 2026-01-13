Ричмонд
В Новосибирской области вырос риск пожаров из-за аномальных морозов

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура в Новосибирской области опустится до −40 °C, и такие холода продержатся как минимум неделю.

Источник: Аргументы и факты

В этот период резко возрастает нагрузка на системы отопления и электросети, что ведёт к увеличению числа пожаров, предупреждают в региональном ГУ МЧС России.

Только в декабре в регионе зарегистрировано 376 возгораний, из них 261 — в жилом секторе. Основными причинами становятся интенсивная эксплуатация печного отопления, перегрузка электропроводки из-за множества обогревательных приборов и небрежное обращение с газовыми баллонами в частных домах.

Спасатели предупреждают: печи с трещинами, длительная топка, сушка белья рядом с нагревательными поверхностями и оставленные без присмотра электрообогреватели — всё это создаёт взрывоопасную ситуацию. Особенно опасно перекаливать печь или использовать её для сушки одежды — в таких условиях возгорание может произойти за считанные минуты.

В условиях экстремального холода пожар развивается стремительно, а эвакуация из задымлённого помещения осложняется. Поэтому главный совет спасателей — не дожидаться ЧП. Регулярно проверяйте состояние печей и электропроводки, не оставляйте включённые приборы без присмотра и убедитесь, что рядом нет легковоспламеняющихся материалов.