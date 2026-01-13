На Камчатке восстановили доступ к мобильному интернету

В своем телеграм-канале глава региона также отметил, что минцифры Камчатки согласовало с операторами принцип предоставления скидок или перерасчета абонентской платы за период неполучения услуг. Жители Петропавловска-Камчатского и других населенных пунктов в социальных сетях подтверждают восстановление работы мобильного интернета.