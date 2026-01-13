Судно компании-должника из Ростова выставили на торги за 68,8 млн рублей

Судно, принадлежащее компании-должнику из Ростова-на-Дону, выставили на торги за 68,8 млн рублей. Подробности опубликованы на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Имущество компании ООО «Мак-Транспорт» выставил на продажу конкурсный управляющий. К реализации готовится судно «СТ-1327» 1987 года выпуска, ранее носившее название «Арман-1».
Грузовой водный транспорт предназначен для смешанного плавания «река-море». Длина корпуса — 88,12 метра, ширина — 12 метров, высота борта — шесть метров. Вместимость — 1830 тонн. Совокупная мощность двух двигателей достигает 1030 кВт. Порт последней государственной регистрации — Таганрог.
Важное уточнение: судно не соответствует требованиям своего класса. Оно также не внесено в Российский международный реестр судов. Прием электронных заявок от участников торгов завершится 2 марта 2026 года.
