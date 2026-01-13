Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судно компании-должника из Ростова выставили на торги за 68,8 млн рублей

Судно 1987 года продадут на аукционе после банкротства ростовской компании.

Источник: Комсомольская правда

Судно, принадлежащее компании-должнику из Ростова-на-Дону, выставили на торги за 68,8 млн рублей. Подробности опубликованы на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Имущество компании ООО «Мак-Транспорт» выставил на продажу конкурсный управляющий. К реализации готовится судно «СТ-1327» 1987 года выпуска, ранее носившее название «Арман-1».

Грузовой водный транспорт предназначен для смешанного плавания «река-море». Длина корпуса — 88,12 метра, ширина — 12 метров, высота борта — шесть метров. Вместимость — 1830 тонн. Совокупная мощность двух двигателей достигает 1030 кВт. Порт последней государственной регистрации — Таганрог.

Важное уточнение: судно не соответствует требованиям своего класса. Оно также не внесено в Российский международный реестр судов. Прием электронных заявок от участников торгов завершится 2 марта 2026 года.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.