В РФ создали материал для создания огнеупорных конструкций небоскребов

НОВОСИБИРСК, 13 января. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) разработали и запатентовали систему из двух огнестойких стеклянных пластин с вспенивающимся при нагреве материалом, дополненную снаружи мембраной с воздухом. Такая конструкция повышает шумо и теплоизоляцию зданий, следует из патентной документации, с которой ознакомился ТАСС.
Огнеупорные конструкции сдерживают пламя, сохраняют прочность зданий при пожаре, защищают людей и имущество, снижают риск обрушения и дают время на эвакуацию и тушение. Особенно огнестойкость важна для пропускающих свет конструкций, которые сейчас активно используются для строительства высотных зданий. Как отмечают авторы патента, разработанные ранее светопрозрачные конструкции обладали либо слишком низким шумоподавлением, либо слабым классом огнестойкости и были недостаточно гибкими для создания разнообразных архитектурных форм.
«Полезная модель относится к области строительства и архитектуры, в частности к светопрозрачным огнестойким конструкциям, и может быть использована при проектировании и монтаже огнеупорных стен, крыш и фасадов зданий, а также может быть использована для сочетания огнестойкости и широкого спектра архитектурных форм светопропускающих конструкций», — говорится в патетной документации.
Ученые поставили перед собой задачу повышения огнестойкости и жесткости. Задача решается за счет конструкции, в которой два листа огнестойкого стекла размещены параллельно друг от друга и закреплены в жестком алюминиевом каркасе. Между стеклами помещены прокладки и газовая камера, а сами стекла покрыты материалом, который вспенивается при нагреве. Снаружи установлена ETFE мембрана. В ее основе полимер этилен тетрафторэтилен. Светопрозрачные конструкции с ETFE мембранами применяют при строительстве небоскребов, чаще всего для оформления атриумов, фасадов и крыш общественных зон.
«Для улучшения показателей теплопроводности, шумоподавления и выраженности архитектурных решений, установлена мембранная воздухонаполненная система, заполненная воздухом низкой влажности с обеспечением постоянного давления. Использование заявляемой полезной модели позволяет создавать многослойные огнестойкие конструкции, открывающие широкий спектр архитектурных решений для проектирования и строительства зданий», — отмечается в документе.