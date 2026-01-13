В РФ создали материал для создания огнеупорных конструкций небоскребов

Ученые поставили перед собой задачу повышения огнестойкости и жесткости. Задача решается за счет конструкции, в которой два листа огнестойкого стекла размещены параллельно друг от друга и закреплены в жестком алюминиевом каркасе. Между стеклами помещены прокладки и газовая камера, а сами стекла покрыты материалом, который вспенивается при нагреве. Снаружи установлена ETFE мембрана. В ее основе полимер этилен тетрафторэтилен. Светопрозрачные конструкции с ETFE мембранами применяют при строительстве небоскребов, чаще всего для оформления атриумов, фасадов и крыш общественных зон.