Дело Хасана Касымбаева дошло до апелляции

Напомним, имя Хасана Касымбаева стало известно казахстанцам после убийства 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре. Местные жители в соцсетях связывали его с криминальной группировкой «Хуторские». Однако первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов опроверг эти данные, заявив, что ОПГ «Хуторские» не существует.