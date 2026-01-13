Дело Хасана Касымбаева дошло до апелляции

Отмечается, что материалы уголовного дела передали судье сегодня, 13 января.
Напомним, имя Хасана Касымбаева стало известно казахстанцам после убийства 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре. Местные жители в соцсетях связывали его с криминальной группировкой «Хуторские». Однако первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов опроверг эти данные, заявив, что ОПГ «Хуторские» не существует.
20 августа 2025 года по делу начался суд. Хасана Касымбаева обвиняли в похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательстве. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще пять человек: Руслан Алиев, Мадияр Калимжанов, Сайлау Актанов, Нурмухамет Султанбеков и Данияр Аскаров.
22 августа прокурор Ерлан Куланбаев озвучил обвинительный акт. После его оглашения Хасан Касымбаев заявил, что свою вину полностью не признает.
Позже стало известно, что подана апелляция.