«ВИС» раскрыл количество недостроенных развязок четвертого моста в Новосибирске

В ГК «ВИС» пояснили, что задержки в строительстве четвёртого моста через Обь вызваны изменениями в проекте из-за обнаруженных проблем с грунтовыми водами при строительстве тоннеля. Проект моста был разработан в 2015 году и передан Группе «ВИС» после конкурса, проведённого правительством Новосибирской области. Первоначально планировалось завершить работы в 2023 году, однако подрядчик не справился с задачей, что привело к длительным судебным разбирательствам между концессионером «Сибирская концессионная компания» и Минтрансом НСО.
Мост включает в себя 25 съездов, тоннель под Транссибирской магистралью, семь эстакад и четыре надземных пешеходных перехода. На левом берегу предстоит завершить строительство 16 съездов, двух надземных пешеходных переходов и пункта взимания платы, сообщает «Прецедент». Работы также не завершены на путепроводе длиной более 630 метров с двухпутной трамвайной линией. После завершения строительства трамваи перейдут на эстакаду, что улучшит транспортную ситуацию в загруженном районе.
До полного завершения работ движение по мосту остаётся бесплатным. Ожидается, что все работы будут завершены к концу 2026 года.