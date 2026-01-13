«ВИС» раскрыл количество недостроенных развязок четвертого моста в Новосибирске

В ГК «ВИС» пояснили, что задержки в строительстве четвёртого моста через Обь вызваны изменениями в проекте из-за обнаруженных проблем с грунтовыми водами при строительстве тоннеля. Проект моста был разработан в 2015 году и передан Группе «ВИС» после конкурса, проведённого правительством Новосибирской области. Первоначально планировалось завершить работы в 2023 году, однако подрядчик не справился с задачей, что привело к длительным судебным разбирательствам между концессионером «Сибирская концессионная компания» и Минтрансом НСО.