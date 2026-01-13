В Самаре врачи начали использовать искусственный интеллект для постановки диагнозов

В Самаре активно внедряют технологии искусственного интеллекта при постановке диагнозов. Об этом рассказал врио министра здравоохранения региона Андрей Орлов в интервью «Волга Ньюс».
Самым перспективным направлением в диагностике с помощью ИИ является диагностика медицинских изображений. По словам врио министра, искусственный интеллект помогает анализировать рентгенограммы, КТ, МРТ, маммограммы и другие снимки. В том числе технологии выявляют признаки онкологических заболеваний.
Врио министра сообщил, что в настоящее время разрабатывается и тестируется Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Искусственный интеллект способен анализировать информацию из электронной медицинской карты пациента, включая анамнез, результаты анализов и поставленные диагнозы, и предлагать врачам наиболее вероятные диагнозы и оптимальные схемы лечения.